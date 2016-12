Schumacher migliora: "Ci sono segnali incoraggianti di miglioramento" 

10:01 - Michael Schumacher migliora. La bella notizia è stata diffusa dalla portavoce della famiglia Sabine Kehm con un comunicato: "Siamo e restiamo fiduciosi che Michael si risveglierà. Ci sono ogni tanto dei piccoli segnali incoraggianti. E' sempre stato chiaro che questa lotta sarà lunga e difficile. Cerchiamo di trasmettere a Michael tutta l'energia che abbiamo, crediamo tutti fortemente che questo aiuti Michael e che lui vincerà anche questa volta".

Dopo alcune settimane di silenzio ecco un nuovo comunicato della famiglia di Schumacher per dare una notizia tanto bella quanto incoraggiante: Michael migliora. L'ex pilota di F1 che è in coma dal 29 dicembre scorso sta lottando: "Proseguiamo questa lotta insieme all'equipe medica nella quale abbiamo fiducia, la durata non ha importanza per noi".

L'incidente sugli sci brucia ancora tanto: "Michael si è ferito in modo molto serio. E questo è difficile per noi da comprendere dato che le circostanze in cui è caduto erano così banali e dato che in precedenza se l'era cavata in numerose situazioni critiche".