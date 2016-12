Schumacher: la moglie Corinna mette in vendita il jet privato

11:53 - Arriva un'altra indiscrezione su Michael Schumacher e la sua famiglia: la moglie Corinna avrebbe deciso di mettere in vendita l'aereo privato dell'ex pilota di F1, accettando offerte a partire da quindici milioni di euro. Si tratta di un jet Falcon 2000EX, in grado di trasportare fino a otto passeggeri, in passato molto utilizzato da Michael per le vacanze con consorte e figli Mick e Gina Maria, soprattutto nel periodo tra il 2007 e il 2009.

Secondo la Bild la scelta è stata presa perchè Schumi "non sarà più il viaggiatore che fu, indipendentemente da come proseguirà il recupero", togliendo spazi agli scenari più ottimistici sulle possibilità di ristabilirsi completamente del tedesco. Dopo il grave incidente sugli sci dello scorso dicembre, Schumacher è attualmente ricoverato in una struttura riabilitativa a Losanna.