Schumacher, la famiglia: "Michael è un combattente e non mollerà"

00:20 - "Siamo profondamente toccati da tutti i messaggi arrivati da tutto il mondo per Michael e che ancora continuano ad arrivare". Attraverso un messaggio pubblicato sull'homepage del sito di Schumacher, la famiglia del campione tedesco ringrazia ancora una volta tutti i tifosi per il grande supporto. "Questo incredibile sostegno - si legge ancora - dà forza sia a lui che a noi. Sappiamo tutti che Michael è un combattente e non mollerà".

Solo qualche giorno fa dall'ospedale di Grenoble, dove Schumi è ricoverato ormai dal 29 dicembre scorso dopo la caduta sugli sci a Meribel, la portavoce dell'ex campione di F1, Sabine Kehm, aveva espresso tutta la fiducia della famiglia nella guarigione di Schumi. "La famiglia ripone piena fiducia nell'equipe medica, negli infermieri, nei paramedici. L'importante non è la rapidità del procedimento, ma che esso vada avanti in modo continuo e controllato".