Schumacher, fonti vicine alla famiglia: "Il momento tragico è passato"

11:39 - C'è ottimismo per le condizioni di Michael Schumacher. Fonti vicine alla famiglia& hanno chiarito il comunicato dei medici spiegando che "è stato fatto un grande passo avanti nelle condizioni dell'ex pilota di F1. Il momento tragico è passato. Non si può parlare di pericolo di vita ormai alle spalle, ma c'è una sorta di sospiro di sollievo generale. Anche la famiglia vive una situazione di maggiore relax. Inizia una fase lunga ma meno difficile".

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Il comunicato è stato steso dai medici dell'ospedale di Grenoble. Sabato scorso la stessa Sabine aveva già detto che "tutte le informazioni non provenienti dai medici o dalla direzione dell'ospedale devono ritenersi false o pura speculazione".



16:00 PATRICK QUINCY, IL PROCURATORE CAPO CHE STA SEGUENDO L'INCHIESTA

Quincy è un nativo della Repubblica del Congo, ha vissuto 20 anni lì. L'ex poliziotto ha lavorato come pubblico ministero per oltre 28 anni, ha lavorato tra gli altri per sei anni sull'isola francese d'oltremare della Riunione. Ad Albertville ha lavorato dal 2009 come procuratore. Quincy a "Le Dauphiné Libéré" ha dichiarato: "Sono testardo, perseguirò il mio obiettivo fino alla fine".