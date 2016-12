Schumacher, dieci anni dall'ultimo trionfo Mondiale 

13:13 - Serve molta pazienza, ma migliora. Lentamente, ma migliora. Sono calibrate le parole che ci arrivano da Losanna. Calibrate, ma costantemente avvolte da un caparbio ottimismo, che non ha mai abbandonato e non abbandona la cerchia di Schumacher. Il tenore è lo stesso di quello racchiuso pochi giorni fa nella stringata dichiarazione di Corinna. Lentamente, ma migliora.

Continua il lavoro di riabilitazione nel Centro Ospedaliero Universitario di Vaudois, dove è stato trasferito lunedì 16 giugno. Neuro riabilitazione che di norma richiede tempi che vanno da sei mesi a un anno. Schumacher non è in grado di parlare, ma comunica attraverso il movimento degli occhi. Una condizione che inevitabilmente continua a presentare la propria drammaticità con il passare del tempo: oggi sono 8 mesi esatti. Otto mesi trascorsi a letto in una stanza d'ospedale.

Non hanno mai avuto soste le visite dei familiari, degli amici più stretti. A turno, per parlargli e parlargli, senza mai lasciar trasparire un tono di voce preoccupato o pensieri negativi. A ripresentarsi, senza tregua, tra i piccoli miglioramenti, è il 29 di ogni mese, dopo la domenica mattina di Meribel. Questo in particolare, in qualche modo fa ancora più male, perché sancisce il decimo anniversario di quello splendido 29 agosto del 2004. Spa la pista, tuttora inavvicinabile per chiunque altro, il record: la vittoria del settimo Mondiale. Sarà il suo ultimo titolo, il quinto consecutivo con la Ferrari.

Sembra un'altra vita. Invece è la stessa che, come ha sempre fatto, continua a lottare.