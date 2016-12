Rosberg gode: "La Mercedes è super" 

10:25 - Rosberg è tranquillo e sereno dopo la vittoria nella prima gara di stagione. Il tedesco della Mercedes è arrivato carico in Malesia: "A Sepang sarebbe grandiosa una battaglia tra Mercedes con il mio compagno di squadra Hamilton. Ci aspettiamo di fare un'altra ottima prestazione. La macchina è super, ma gli avversari sono in agguato. Al momento sembriamo i più veloci, ma gli altri non stanno dormendo".

Il pilota Mercedes torna sulla vittoria di Melbourne: "In Australia una partenza fantastica, una vittoria fantastica. Il team ha fatto un gran lavoro con le nuove regole. Stupendo arrivare primo all'esordio. In questo modo mi sono goduito al massimo anche una piccola vacanza arrivata subito dopo la gara".