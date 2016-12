Red Bull, Horner: "Difficoltà Vettel? Ha resettato il suo stile di guida"

16:14 - Con il paddock in vacanza è tempo di bilanci della prima metà stagione di Formula 1. Per quanto riguarda la Red Bull e Sebastian Vettel ci ha pensato Christian Horner, team principal della scuderia austriaca: "Il ritardo di Vettel da Ricciardo ha diverse ragioni. Innanzitutto dopo cinque anni di lotta al titolo sei logorato; poi Seb ha avuto diversi problemi meccanici che gli hanno fatto perdere il feeling con la macchina. Ora va meglio".

La differenza tra il pilota australiano al debutto sulla Red Bull e il cinque volte campione del mondo è troppo evidente per passare inosservata: 43 punti di vantaggio, due vittorie a zero e un parziale di 9-2 in qualifica. "Sebastian è logorato dalle lotte per il titolo - ammette Horner alla Bild -, ma non è questo il problema principale. Il fatto è che è molto sensibile al comportamento della vettura, come una ballerina che danza tra freno e acceleratore, e il feeling con i motori turbo ha tardato a sbocciare. Ha dovuto resettare il suo stile di guida e i numerosi problemi tecnici di inizio stagione l'hanno rallentato ancora di più".