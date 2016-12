Nico Rosberg trova il volante del padre: "Una volta era più facile"

15:58 - Il ritiro di domenica a Singapore non è andato giù a Nico Rosberg. Il pilota della Mercedes è stato costretto a partire dai box per un problema al volante, ma molte funzioni elettroniche non andavano nemmeno in gara. Poi è arrivato il ritiro. Adesso Nico pubblica su Twitter la foto di un vecchio volante del padre Keke (che ha corso a cavallo degli anni '80), praticamente senza pulsanti, e scrive: "Appena trovato il volante di mio padre in ufficio. Papà, in quei giorni doveva essere più facile..."

Just found my dad's old steering wheel in the office. Dad, it was so much easier in those days! ;) #nobuttons @F1 pic.twitter.com/azD48CC5JV

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) 24 Settembre 2014