Montezemolo: "La mia ricetta per la nuova F1"

16:04 -

"Spero in un buon week-end". Questo l'auspicio del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che è arrivato a Monza assieme a Piero Ferrari e subito è stato circondato dai giornalisti in attesa di novità sul suo futuro al vertice della scuderia di Maranello. Lo sa, gli è stato domandato, che lei è più atteso di Alonso? "Questo mi preoccupa", ha sorriso Montezemolo, prima di seguire le prove libere del Gp che erano iniziate da circa un quarto d'ora.

Poi Montezemolo ha aggiunto: "Sul mio futuro si è sollevato un polverone quasi incredibile, per dire eccessivo. Quel che conta è il futuro della Ferrari, la competitività della macchina. Io sono qui con entusiasmo, per lavorare e far progredire la Ferrari. Ho dato la mia disponibilità agli azionisti per i prossimi tre anni e intendo onorare l'impegno".

E poi: "Stiamo chiudendo un anno eccezionale per l'azienda Ferrari e stiamo mandando avanti con Mattiacci il progetto di ristrutturazione della squadra corse. Se poi ci saranno novità sul mio conto, sarò il primo a dirle".



"ECCO IL PIANO PER LA NUOVA F1"

"La Formula 1 vive un momento molto delicato, noi siamo stati i primi a dirlo e qualcuno pensava che parlassimo di regolamenti perché la Ferrari non era competitiva. Ma se c'è una squadra titolata, che ha l'obbligo di parlare di Formula 1 é la Ferrari: fino a prova contraria siamo quelli che sono là da sempre".

E' la premessa di Montezemolo, che ha dato al team principal Marco Mattiacci l'incarico "di parlare di regolamenti nelle sedi necessarie".

"Dobbiamo mettere al centro il tifoso, fare regolamenti più semplici, che la gente capisca, recuperare emozioni intorno alla Formula 1 e soprattutto capire che la Formula 1 e' ricerca. Ecco perché - ha continuato - diciamo che non si può iniziare una stagione e poi non toccare più il motore: questo toglie motivazione ai tecnici".

Inoltre Montezemolo sostiene la necessità di "riprendere con le prove e i test, che servono agli sponsor, a creare eventi, ad allevare giovani tecnici, meccanici e piloti. Se qualcuno non li vuole fare o pensa siano troppi cari non li faccia. Bisogna fermare l'appiattimento verso il basse della Formula 1. Nel calcio - ha osservato - chi non può fare la Champions cerca soddisfazioni in campionato. Dopo aver fatto motori cari come mai nella storia della Formula 1 rischiamo di essere ridicoli, fermo restando l'importanza dei costi".

"La Formula 1 è uno show, dobbiamo semplificarla. Mi fa piacere che ora tutti siano d'accordo con noi, e che Todt ed Ecclestone mi abbiano confermato l'impegno a parlare con le tv, i media, gli stakeholder per migliorare questo sport straordinario"

Il futuro di Monza? "E' un circuito unico, con un'atmosfera unica, non credo ci saranno problemi, ne parlerò anche con Ecclestone".