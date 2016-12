Michael Schumacher potrebbe uscire dal coma nei prossimi giorni 

23:56 - Michael Schumacher potrebbe uscire dal coma farmacologico nei prossimi giorni. La notizia, che circola insistentemente in Germania, è stata ripresa anche dall'edizione online di 'Marca'. L'ex pilota tedesco è ricoverato a Grenoble dal 29 dicembre scorso, dopo la caduta sugli sci avvenuta a Meribel. Le ultime notizie provenienti da fonte ospedaliere parlano di "condizioni critiche ma stabili". Adesso, però, sembra crescere l'ottimismo.

Sulla vicenda di Schumacher ormai da qualche giorno vige il massimo riserbo, così come chiesto dalla famiglia. In attesa di comunicazioni ufficiali, la 'Bild' ha interpellato il professor Heinz Peter Mocke della clinica di Amburgo: "Prima si esce dal coma indotto, prima si recuperano le funzioni vitali come ad esempio quella respiratoria". La possibilità di uscire dal coma, ovviamente, è indice che le condizioni di Schumacher sono in via di miglioramento.