Michael Schumacher potrebbe tornare a casa per Natale

10:14 - Nuovo spiraglio di luce per Michael Schumacher: l'ex pilota della Ferrari, reduce dal terribile incidente sugli sci del 29 dicembre scorso a Meribel, potrebbe tornare a casa per Natale. Lo riferisce il magazine tedesco 'Bunte'. Al momento Schumi è ricoverato presso una clinica di Losanna dove sta svolgendo la riabilitazione: "Nessuno può dire quando riprenderà a parlare o quando recupererà la memoria" ha spiegato una fonte del giornale.

Schumacher, inizialmente, era stato tenuto sotto osservazione all'ospedale di Grenoble, poi a metà giugno il trasferimento in Svizzera, per portare avanti la riabilitazione fisica e neurologica. Il percorso non è ancora completo, ma sulle condizioni dell'ex iridato le notizie cominciano ad essere un attimo più confortanti: "Ha bisogno di assistenza costante durante il giorno - riferisce ancora la fonte, ripresa pure dal settimanale 'Focus' -. Nessuno è in grado di dire quanto tempo ci vorrà prima che riacquisti le capacità motorie, né tanto meno quando tornerà a parlare o riacquisterà la memoria". Ma a Natale Schumi potrebbe tornare nel suo ambiente familiare: sarebbe il primo successo di una enorme scalata.