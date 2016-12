Michael Schumacher, parla Corinna: "Sta migliorando"

14:58 - Le condizioni di Michael Schumacher stanno migliorando, lentamente ma in modo percettibile. A confermarlo è stata la moglie del pilota tedesco, Corinna, che per la prima volta ha parlato delle condizioni del marito da quando è stato trasferito a Losanna per la riabilitazione: "Andiamo avanti - ha rivelato alla Neue Post -. Lentamente, ma almeno andiamo avanti". Un segnale positivo dopo i 155 giorni trascorsi in coma per l'incidente sugli sci.