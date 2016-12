Mercedes, Rosberg: "Una pole magnifica, peccato l'errore"

17:08 - Nico Rosberg festeggia, professando la sua buona fede per il dritto finale: "E' stata una pole magnifica, anche se questa non è un'ottimo modo per ottenerla. Preferivo non uscire. La dinamica? Molto semplice, ho fatto un bel giro, però sapevo che il mio compagno era molto vicino. Allora ho tirato ancora di più, ma ho sbagliato. Ho mancato linea e sono andato dritto. Si vedrà tutto dai dati e non ho problemi".

E' evidentemente arrabbiato, anche se cerca di non mostrarlo più del dovuto, Lewis Hamilton che commenta: "Mi va bene, resto rilassato e credo che abbiamo un buon passo. La nostra macchina funziona bene. Certo, credo che dovrò cercare di lavorare per il prossimo anno, per essere veloce come ha fatto Rosberg... Sì, ricorda il 2006 con l'episodio in qualifica tra Schumacher e Alonso. Ma non voglio entrare in questi dettagli, voglio solo concentrarmi per la gara, cercando di capire come posso fare bene".



Tocca infine a Daniel Ricciardo chiudere la prima fila, e il giro delle interviste dei primi: "Non ho trovato Rosberg nel mio ultimo giro, ma non ho fatto un buon tempo alla fine. Avevo un bel vantaggio di 3 decimi all'ultimo tentativo, ma sono uscito alla curva 8 e non avevo grip. Qui tutto può sempre succedere. Per questo dovrò fare una buona partenza e provare a superare almeno una Mercedes. Sono sul lato pulito della pista e dovrò interpretare bene la gara fin dal via".