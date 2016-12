Mercedes, debutto col botto per Hamilton a Jerez

11:34 - Inizia male la stagione 2014 per Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è infatti uscito di strada alla prima curva durante i test di Jerez, schiantandosi contro le barriere. Distrutta la vettura, illeso invece Hamilton. La scuderia ha confermato che l'incidente è stato provocato da un guasto tecnico. Testimoni parlano di un cedimento dell'ala anteriore. Già nei test del 2013, Hamilton aveva esordito con un incidente.

La Mercedes ha comunicato che per oggi ha terminato il test, domani scenderà in pista Rosberg. Intanto Hamilton, nonostante l'incidente, si è detto soddisfatto: "Per me è un inizio positivo: siamo stati i primi che abbiamo compiuto un buon numero di giri. Altre squadre hanno fatto solo un giro. La vettura sembra abbastanza buona, soprattutto considerando che siamo solo all'inizio del nostro programma, quindi nel complesso è stata una giornata positiva. Certo, è un peccato concludere la giornata così. Sono davvero orgoglioso della squadra per quello che hanno fatto: continuerò a spingere".