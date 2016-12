Massa: "Schumi ha mosso la bocca"

11:50 - "Michael Schumacher mostra segni di reazione e ieri ha mosso la bocca". Questo il racconto di Felipe Massa al giornale tedesco 'Bild' dopo aver fatto visita in ospedale al suo ex compagno di squadra alla Ferrari nel 2006. "Ha mostrato segni di reazione - ha detto - e quando gli ho parlato ha mosso la bocca. Sono contento di avergli fatto visita. Gli ho parlato a lungo, raccontandogli di come funziona la mia nuova squadra e della nuova vettura".

Il brasiliano ha poi spiegato che "ho provato a trasmettergli la miglior energia possibile. Michael è una persona molto forte e spero veramente che possa di nuovo assaporare la gioia dell'esistenza". Schumacher è ricoverato in un ospedale di Grenoble dal 29 dicembre scorso, dopo aver battuto violentemente la testa dopo una caduta mentre sciava con degli amici. Da allora è in coma farmacologico.