Lewis Hamilton: "E' stato tutto perfetto, anche il lavoro del team"

16:39 - Lewis Hamilton torna meritatamente al successo e ringrazia tutti: "E' una vittoria incredibile, arrivata dopo un weekend durissimo in un caldo afoso. Non era facile restare concentrati! Il team per fortuna ha eseguito alla perfezione tutti i pit stop, con tempismo e informazioni via radio perfette. Sono grato alla squadra e agli sponsor, ma voglio dedicare questo successo alla Malesia, dopo la tragedia che ha vissuto (l'aereo scomparso ndr)".

Sorrisi e complimenti al team anche per Nico Rosberg: "Devo ringraziare il mio ingegnere che mi prepara le partenze. Abbiamo fatto davvero uno scatto incredibile! E' stato un po' rischioso, ma sono riuscito ad arrivare secondo. E' stato un po' movimentato, ma tutto ha funzionato alla perfezione. Inoltre devo fare davvero i complimenti a Lewis che oggi è stato davvero troppo veloce. E' comunque molto bello avere un bel vantaggio in classifica, e fa piacere. Il secondo posto è bello per la squadra, ma avrei preferito vincere... Devo capire perché e cosa posso fare meglio in Bahrain, per provare a cambiare e tornare in vetta. Ci ho provato, ho dato tutto ma Lewis è stato più bravo qui".



Infine, Sebastian Vettel guarda avanti, consapevole di un terzo posto comunque molto significativo: "La partenza non è stata molto buona e sono rimasto sorpreso quando ho visto Rosberg sulla destra. Pensavo di essere scattato bene e volevo mettermi in scia ad Hamilton, mi sono trovato l'altra Mercedes di fianco e anche Daniel ha cercato di sorpassarmi. Così ho perso una posizione. Ma sono riuscito a riprenderla e ho cercato di avvicinarmi a Rosberg più che potevo. Le Mercedes però avevano una marcia in più e sono scappate via. Alla fine ho solo cercato di portare a casa la macchina ed è piacevole arrivare sul podio. Ricciardo ci era già riuscito, ma gli è stato tolto... Dopo l'Australia non siamo riusciti a portare entrambe le macchine al traguardo. C'è ancora molto lavoro da fare, ma stiamo facendo progressi e sono fiducioso. L'affidabilità ci gioca ancora dei brutti scherzi, ma la monoposto è buona".