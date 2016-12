Le pagelle di Spa: Ricciardo mantiene le promesse

14:15 - DANIEL RICCIARDO - VOTO 9

Sulla griglia di partenza promette di salire sul podio. Dopo 300 chilometri a Spa mantiene l'impegno mettendo addirittura i piedi sul gradino più alto. E' la terza volta che gli capita quest'anno, segno che alla Red Bull sanno meglio di altri come scegliere e allevare giovani talenti.

NICO ROSBERG - VOTO 4

Prosegue in Belgio nella sua operazione simpatia. Magari vincerà il mondiale ma nel frattempo gli unici amici che gli resteranno in Formula 1 saranno papà, mamma e moglie. Per la Mercedes poteva essere doppietta invece ci si deve accontentare del secondo posto di questo biondino che si è scoperto fenomeno tirando fuori la sua metà oscura.



KIMI RAIKKONEN - VOTO 7

Dopo una qualifica mediocre azzecca finalmente una buona gara e per la prima volta nella stagione si mette dietro Fernando Alonso. L'inferiorità tecnica della Ferrari (voto 5) gli impedisce di resistere all'attacco di Valtteri Bottas.



FERNANDO ALONSO - VOTO 6

La sua gara è praticamente compromessa sulla griglia di partenza. Poi tenta lo stesso la rimonta ma negli ultimi chilometri viene trattato dalla concorrenza come un involtino primavera, arrotolato prima e divorato poi.



SEBASTIAN VETTEL - VOTO 5

Becca ancora di brutto da vicino di box. Un'altra mazzata utile per ridefinire la storia delle ultime quattro stagioni del mondiale. Probabilmente dopo la scorpacciata di titoli per lui è arrivato il momento giusto per cambiare aria.



LEWIS HAMILTON - SENZA VOTO

7 anni dopo per Luigino è scattata la legge del contrappasso. Il suo approccio arrogante esibito con Alonso alla McLaren nel 2007 viene restituito oggi con gli interessi da Nico Rosberg alla Mercedes.