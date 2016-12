Kart: Schumacher Jr va forte, secondo ai Mondiali

16:02 - Buon sangue non mente. Mick jr, il figlio di Schumacher, è il nuovo vicecampione del Mondo di karting, categoria KF Junior. Il ragazzo, classe 1999, si piazza secondo nella gara in prova unica andata in scena sulla pista francese di Aunay-les-Bois, nella Bassa Normandia. Dopo aver vinto 5 manche di qualificazione su 5, Mick si è qualificato in prima fila per la finale, ma in gara si è dovuto arrendere al britannico Enaam Ahmed.

"Questo è un grande risultato, ma per me si tratta solo di un inizio, io voglio diventare campione del mondo". Ambizioso Mick, proprio come il padre. Nascondere quel cognome così ingombrante è sempre più difficile, ora che il talento in pista sta emergendo con forza. Lontano dalle telecamere scendono le lacrime insieme al preparatore e amico di famiglia Peter Kaiser: Michael qualche settimana fa ha lasciato l'ospedale di Losanna per continuare la riabilitazione a casa. Mick spera di rivederlo presto al suo fianco, ad applaudirlo magari su quel gradino più alto sfuggito adesso per così poco.