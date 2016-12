Kart: Mick Junior, un podio per papà Schumacher 

11:14 - Mentre papà Michael Schumacher migliora all'ospedale di Grenoble, dove è in coma dal 29 dicembre scorso, il figlio Mick Junior va veloce sui kart. A Castelletto di Branduzzo (Pv), il 15enne ha conquistato il suo primo podio in una prova internazionale della KF junior. Una volta tagliato il traguardo la dedica, inevitabile, all'uomo più importante della sua vita che sta lottando in un letto di ospedale: braccia e sguardo sollevati al cielo.

Accanto a Mick, sul podio sorridente, ecco Peter Kaiser, il meccanico che seguiva Michael quando ha mosso i suoi primi passi in pista a Kerpen. Dunque Mike sull'orme di papà in attesa di altre notizie positive da Grenoble.