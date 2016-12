Germania campione del mondo, casco celebrativo a Hockenheim per Rosberg

17:22 - Matrimonio, nuovo contratto e Germania campione del mondo. Nico Rosberg lo ammette su Twitter: per lui è stata una settimana indimenticabile. E così, per celebrare la vittoria al Maracanà, il pilota Mercedes indosserà un casco speciale in vista del prossimo GP che (guarda caso!) si correra il 20 luglio in terra tedesca. Sul casco di Rosberg, primo in classifica nel campionato, è raffigurata la Coppa: la Germania è pronta a festeggiare di nuovo.