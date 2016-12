Formula 1, Nico Rosberg prolunga il contratto con la Mercedes

17:20 - Nico Rosberg ha firmato un prolungamento di contratto con il team di Formula 1 Mercedes. Per il ventinovenne tedesco il rinnovo arriva in un momento esaltante, vista la prima posizione nella classifica piloti del campionato. La firma sul prolungamento pluriennale è arrivata a inizio settimana. "Sono molto orgoglioso di guidare la freccia d'argento - ha dichiarato Rosberg - come tedesco, Mercedes-Benz è molto speciale per me".

"E' stata una strada difficile - ha proseguito - ma tutti ci hanno creduto e ora stiamo dominando in Formula 1. Non vedo l'ora di lavorare nei prossimi anni insieme, continueremo a spingere per vincere ancora più gare e, si spera, campionati". Rosberg è alla Mercedes dal 2010.

"Nico ha fatto parte del progetto fin dal primo giorno - ha commentato Toto Wolff, capo della Mercedes - La sua velocità, il suo impegno e l'attenzione hanno contribuito a dare una direzione chiara. Questo nuovo contratto ci porta una importante stabilità e continuità per il futuro e sono lieto di poter dare l'annuncio in tempo per la gara di casa a Hockenheim".