Formula 1, Luca di Montezemolo rivela: "Senna avrebbe chiuso la carriera alla Ferrari"

"Senna voleva la Ferrari e io lo volevo in squadra". Questa la rivelazione di Luca Cordero di Montezemolo apparse sul sito ufficiale della scuderia di Maranello. Il pilota brasiliano si sarebbe incontrato con il capo della Rossa per mettere le basi di un suo clamoroso trasferimento in Italia: "Mi disse in modo chiaro che voleva chiudere la sua carriera alla Ferrari dopo esserci andato vicino qualche anno prima".

Luca Cordero di Montezemolo rivela altri particolari del suo rapporto con il campione scomparso in seguito a un grave incidente: "Ci accordammo per rivederci presto in modo da capire come superare i vincoli contrattuali che aveva in quel momento. Entrambi concordavamo sul fatto che per un pilota come lui la Ferrari sarebbe stata il normale sbocco per rendere la sua carriera, già brillantissima, addirittura unica. Purtroppo il destino portò via a tutti gli sportivi Ayrton e Roland Ratzenberg in uno dei weekend più tristi della F1. Di Senna ricordo la gentilezza e la sua semplicità che sembrava quasi timidezza, in netto contrasto con il Senna pilota, un combattente sempre determinato ad ottenere il massimo”.