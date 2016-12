Formula 1, Ecclestone rivuole il rombo dei motori

18:03 - I nuovi motori di Formula 1 non piacciono a Bernie Ecclestone. Il patron della F1 lo aveva già detto chiaramente, ma dopo il Gp d'Australia, il boss del Circus è tornato alla carica senza mezzi termini. "Non sono rimasto inorridito dal rumore. Sono rimasto inorridito dalla sua mancanza - ha detto al Telegraph -. E mi spiace dover dire che avevo sempre avuto ragione: il suono di queste macchine non è quello di auto da corsa".

La questione, dunque, torna d'attualità. Ed è proprio Ecclestone a giocare il carico pesante, mettendo le mani avanti. "Ho parlato con Todt e quello che gli ho detto è che dobbiamo vedere se c’è un modo per farle ‘suonare’ come delle macchine da corsa - ha spiegato -. Non so se sia possibile, ma ci dovremmo pensare". "Lasciamoci alle spalle la prima gara e vediamo di fare qualcosa - ha proseguito, riferendosi alla mancanza del classico rombo delle monoposto -. Non possiamo aspettare tutta la stagione, a quel punto potrebbe essere troppo tardi".



Parole pesanti, che si aggiungono alle lamentele dei costruttori e di chi paga milioni di dollari per ospitare le gare. "Montezemolo ha detto di non aver mai ricevuto così tante email di protesta e in cui si dice che questa non è Formula 1", ha precisato il boss della F1. Il timore principale di Bernie è che i tifosi si disaffezionino, che i circuiti si svuotino e che gli organizzatori provino a rinegoziare i contratti al ribasso. "Diamo ai team una percentuale dell’incasso che riceviamo - ha detto Ecclestone -. Quindi, se incassiamo di meno, qualunque sia il motivo, certamente anche i team non prenderanno più così tanto. Quindi questo costerà anche a loro".