Ferrari: Rob Smedley raggiunge Massa

16:59 - Rob Smedley, fino allo scorso anno ingegnere di gara di Felipe Massa, ha deciso di lasciare la Ferrari e raggiungere il pilota brasiliano alla Williams. E' stata la stessa scuderia britannica a confermare questo nuovo innesto nel settore tecnico. Smedley, 41enne britannico, dice addio a Maranello dopo dieci anni e alla Williams avrà un ruolo tutto nuovo creato apposta per lui: si occuperà infatti dell'analisi delle prestazioni della monoposto lavorando sia aiutando il team sul tracciato, sia nello sviluppo in fabbrica.

Smedley dunque non seguirà direttamente Felipe Massa che invece sarà guidato da Andrew Murdoch, ex ingegnere di pista di Pastor Maldonado, mentre Jonathan Eddolls affiancherà l'altro driver, il finlandese Valtteri Bottas.