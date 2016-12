Ferrari, prima di Mattiacci a Shanghai

16:28 - Marco Mattiacci subito in pista. Il nuovo responsabile della Gestione sportiva della scuderia Ferrari debutterà infatti al Gran Premio di Shanghai, in Cina. Nominato team principal al posto di Domenicali, Mattiacci venerdì incontrerà la stampa direttamente nel paddock del circuito. Intanto Kimi Raikkonen chiede pazienza dopo l'avvio opaco di stagione della Rossa: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, ma ci vuole tempo".

La nuova avventura di Mattiacci alla guida del reparto corse della Ferrari, dunque, inizia subito. Sbarcato in Italia nei giorni scorsi, il nuovo boss della scuderia di Maranello è infatti tornato negli Usa per chiudere alcune faccende legate al precedente impegno e poi volerà direttamente in Cina per guidare la riscossa del Cavallino.



Già dalla Cina, infatti, in molti si aspettano un segnale dalla Rossa, protagonista di un inizio di campionato non certo esaltante. Nessun miracolo, per carità. Ma un passo avanti è necessario. E il Direttore dell’Ingegneria Pat Fry lo sa. "Stiamo ovviamente lavorando più duramente che possiamo per cercare di recuperare il distacco dai top team, anche se la Mercedes ha un vantaggio concreto rispetto a tutti gli avversari", ha spiegato il tecnico inglese. Un passo alla volta dunque, con realismo. "Al momento la nostra priorità è cercare di diventare la seconda miglior squadra del Mondiale - ha aggiunto -. Stiamo lavorando in ogni area della vettura e tentiamo di fare il recupero più grande possibile ad ogni gara".



Sulla stessa lunghezza d'onda anche Kimi Raikkonen, che rassicura tutti i tifosi della Rossa, ma chiede pazienza: "Sappiamo cosa dobbiamo fare, la nostra squadra sta dando il cento per cento ma ci vuole un po' di tempo".