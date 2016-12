Ferrari, Montezemolo: "Siamo stufi di arrivare secondi" 

10:06 - C'è tanta fiducia in casa Ferrari per il prossimo Mondiale di Formula 1. In occasione della presentazione della nuova monoposto, la F14 T, il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha caricato la squadra: "Sono stufo di arrivare secondo. Sono contento dei piloti che abbiamo". Alonso non si è sbilanciato: "Squadra forte, ma si parte da zero". Raikkonen felice per il ritorno in Ferrari ha dichiarato: "L'obiettivo è vincere il titolo".

ALONSO: "SQUADRA FORTE, MA SI PARTE DA ZERO"

Fernando Alonso non si sbilancia in vista della nuova stagione: "Penso che la migliore coppia di piloti è tutta da vedere. Come squadra penso siamo forti. Sia Kimi che io abbiamo avuto un successo in F1 in passato, però in tutte le stagioni si parte da zero. Tocca a noi ora fare il meglio possibile. Ci sono dei cambiamenti quest'anno che sicuramente comportano un po' di cambiamenti anche di stile di guida, con regole molto diverse. Siamo tutti un po' curiosi di sapere come sarà questa nuova Formula 1. Lo scopriamo tra poco". Per il pilota spagnolo "sicuramente sono passati già un po' di anni, abbiamo avuto qualche opportunità, soprattutto nel 2010 e 2012, quindi speriamo quest'anno di avere la possibilità".

RAIKKONEN: "OPERAZIONE OBBLIGATA PER TORNARE AL 100%"

"E' bello tornare in Ferrari, la squadra con cui ho vinto il titolo nel 2007. Ovviamente l'obiettivo è lo stesso, vogliamo fare il meglio che possiamo: fare il meglio possibile, cercare di vincere le gare, provare a vincere i titoli". Così Kimi Raikkonen, nel videomessaggio sul sito Ferrari per la presentazione della prima auto della sua seconda avventura al volante della rossa.

Per il pilota finlandese, "il tempo ci dirà cosa accadrà, ma sicuramente l'obiettivo è lottare per il Mondiale".

"Siamo il team più forte? Speriamo di esserlo, entrambi andiamo molto forte, ed entrambi vogliamo vincere. Il tempo ci dirà cosa accadrà e se saremo in grado di riportare i Mondiali in Ferrari. Ma direi che ci sono molti altri aspetti, in particolare con le nuove regole, che ci daranno i risultati che vogliamo. Penso comunque che siamo entrambi esperti e di poter lottare per i titoli".

Stare lontano dalla Formula 1 per l'intervento alla schiena che ha subito a novembre - e che l'ha costretto a saltare le ultime due gare dell'ultimo mondiale - è stata una pausa "positiva" per Kimi Raikkonen. "E' stato positivo avere una pausa dovevo fare una piccola operazione quindi non avevo davvero scelta e volevo essere in forma al 100% per la nuova stagione".



MONTEZEMOLO: "STUFO DI ARRIVARE SECONDO"

Il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo presenta così la nuova stagione: "E' un giorno importante, da 24 per me è una giornata sempre piena di emozioni e speranze. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, voi sapete cosa pretendete da noi. Sono molto contento di avere due piloti così. Kimi è stato l'ultimo a vincere il Mondiale di F1, e Fernando ha fatto in questi anni stagioni straordinarie. E' una squadra rinnovata, concentrata con due piloti molto forti, veloci, che sanno che devono correre non per loro ma per la Ferrari. Adesso dobbiamo avere una macchina competitiva, nelle prime gare l'affidabilità sarà fondamentale e stiamo lavorando su questo. Faccio grande affidamento sul nuovo direttore tecnico James Allison, ma anche sul grande lavoro fatto in questi mesi dal gruppo motore. Domenicali ha molto rinnovato la squadra e credo ci siano tutte le condizioni per fare bene. Sono stufo e siamo stufi di arrivare secondi. Ho chiesto ai miei di mettercela tutta e ho molto fiducia. Aspettiamo le prime prove per avere un quadro completo, ma già fra qualche settimana si vedranno i veri valori in campo. Grazie di starci vicino".

DOMENICALI: "NUOVE REGOLE? OPPORTUNITA' STRAORDINARIA"

Stefano Domenicali vede nelle nuove regole la chiave del successo: "Mai come quest’anno dopo tantissimi anni di Formula 1 c'è un'opportunità straordinaria che la nostra direzione tecnica deve cogliere. Un cambiamento regolamentare così importante era davvero da tantissimo tempo che non si vedeva nel nostro mondo delle corse e come tale è un’opportunità che va colta anche se siamo consci delle grandi difficoltà soprattutto a inizio stagione che questa novità soprattutto sul power training possono portarsi dietro". Il team principal della Ferrari chiede calma: "L'errore che non dobbiamo commettere è all'inizio quello di cedere alle pressioni che saranno tante. Quello di entrare in un panico sportivo se, come mi aspetto, nelle prime giornate di test ci saranno delle difficoltà da affrontare come avranno tutti, questo è l'unico errore che chiedo e pretendo ai miei uomini di non commettere, cioè lasciarsi trasportare dall’emotività che non ti fa lavorare bene in una fase che soprattutto all'inizio credo debba fare la differenza".