Ferrari, Montezemolo riceve il Tapiro d'Oro

18:48 - Complice il brutto inizio di stagione della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, presidente della scuderia di Maranello, ha ricevuto il suo sesto Tapiro d'Oro, l'onorificenza satirica di Striscia la Notizia. Il numero 1 della Rossa, ai microfoni di Valerio Staffelli, ha affermato che il premio è assolutamente meritato, ma ha poi precisato che: " Siamo sempre quelli che hanno vinto di più, però questo è un momento duro. Sono molto arrabbiato e deluso. Fare delle gare dove i piloti fanno i tassisti per non consumare benzina è l’opposto della Formula 1".

Secondo Montezemolo la responsabilità non è dei due piloti: "La colpa non è la loro. Mi dispiace che non possiamo mettergli a disposizione delle buone macchine per vincere". Infine un appello ai tifosi: "Abbiate pazienza, ce la stiamo mettendo tutta".