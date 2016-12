Ferrari, Montezemolo: "Io ci credo, torneremo vincenti"

10:10 - "Io ci credo e ci metto la faccia. Sono sicuro che la Ferrari tornerà a vincere". Parola del presidente della 'Rossa' Luca di Montezemolo il giorno dopo il ribaltone nella scuderia di Maranello, con le dimissioni del capo della gestione sportiva Stefano Domenicali e l'Incarico affidato a Marco Mattiacci, ex presidente di Ferrari Nord America. "Stefano dopo 23 anni con noi ha avuto il coraggio di dimettersi, cosa rara in questo Paese''.

"Sarò più vicino alla Formula uno e alla Ferrari, anche se stanno cercando in tutti i modi di rovinare il circus - ha aggiunto Montezemolo in occasione dell'inaugurazione della nuova Ferrari California T - Il primo che non è soddisfatto di questo inizio di stagione sono io. Ieri Domenicali dopo 23 anni con noi ha avuto il coraggio di dimettersi. Lo ha fatto dopo aver vinto tre mondiali e averne persi tre all'ultimo gran premio. Però purtroppo questa è la legge dello sport. Decidono i risultati e Stefano ha deciso di lasciare".



Sulla scelta di Mattiacci: "Ho deciso di puntare su un giovane manager in cui credo molto. Ho sentito, letto, commenti fuori posto, ad esempio che Mattiacci non è un tecnico. Ma in Ferrari siamo tutti tecnici. Ho voluto puntare su una persona che faceva parte della famiglia Ferrari senza andare a cercarlo in giro, perché siamo pieni di tante qualità e capacità. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche, anche se ci si dimentica in fretta, quando non si vince, di quanto si è vinto prima. Per noi la Ferrari è la vita - ha detto ancora - e non vogliamo che, a colpi di regolamento, si rovini questo circus". E per chiudere: "Con Marchionne piena sintonia"