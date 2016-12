Ferrari, Marchionne in visita a Maranello

20:50 - Il giorno dopo il disastro Ferrari a Monza e le parole di Sergio Marchionne su Montezemolo, lo stesso numero uno della Fiat si è recato a Maranello. Marchionne, come programmato da tempo, ha partecipato al Cda della Philipp Morris, di cui è membro del board, anche se non ha incontrato il presidente del Cavallino. Che, invece, ha parlato con Alonso, tradito dalla Rossa nel GP d'Italia. I due sono stati protagonisti di una lunga chiacchierata.

Marchionne è stato visto entrare sia nella sede Ferrari, sia in pista a Fiorano su una Maserati. Quanto all'incontro con Montezemolo, tutto dovrebbe essere rimandato a giovedì, quando si terrà il Cda del Cavallino. La Ferrari, che non fa accenno alla presenza di Marchionne, racconta che "all’indomani di un deludente Gran Premio d’Italia, a Maranello il lavoro ha già ripreso a pieno ritmo, per cercare di non perdere la concentrazione sull’attività di sviluppo in corso e recuperare competitività nel più breve tempo possibile, secondo le indicazioni del Team Principal della Scuderia Ferrari Marco Mattiacci. Mentre gli ingegneri analizzano i dati raccolti a Monza, a Maranello sono presenti anche entrambi i piloti, divisi tra impegni promozionali con gli sponsor e riunioni tecniche, e attesi dal Presidente Montezemolo, desideroso di infondere loro nuova carica per il prosieguo della stagione. Kimi ne approfitterà per portare avanti il lavoro al simulatore e nell’occasione provare anche il nuovo circuito di Sochi, sede del primo Gran Premio di Russia il prossimo 12 ottobre. Ad attendere Fernando, che già la scorsa settimana aveva girato virtualmente sul circuito realizzato intorno al villaggio olimpico, una serie di briefing tecnici mirati alla condivisione dei programmi in agenda nei prossimi mesi e per le restanti sei gare di Campionato, ad iniziare dal prossimo GP di Singapore".

DURO ATTACCO DI DELLA VALLE: "MARCHIONNE E' UN FURBETTO, PAGHI IN ITALIA"

"Noi italiani non dobbiamo permettere a questi "furbetti cosmopoliti" di prenderci in giro in questo modo, sicuri di farla sempre franca". Così Diego Della Valle in una nota dopo l'intervento di Marchionne a Cernobbio nel quale lo invita ''a pagare le tasse in Italia dove le pagano i lavoratori Fiat''.