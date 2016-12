Ferrari, iniziano male i test a Montmeló: Kimi Raikkonen rompe il motore

21:04 - Montmeló non porta bene alla Ferrari. Dopo la gara opaca, la Rossa ha iniziato male anche i test sul circuito spagnolo. Solo venti giri per Kimi Raikkonen (4°), fermato in mattina dalla rottura del motore (propulsore non a fine chilometraggio e su cui si stavano effettuando alcuni esperimenti per migliorare le prestazioni) e nel pomeriggio da altri problemi. A sorpresa davanti la Marussia di Max Chilton (1’26″434). Test condizionati dalla pioggia.



Pos Pilota Scuderia Tempo Distacco Giri

1 Max Chilton Marussia 1’26″434 60

2 Charles Pic Lotus 1’26″661 +0.227 69

3 Lewis Hamilton Mercedes 1’26″674 +0.240 79

4 Kimi Raikkonen Ferrari 1’26″965 +0.531 20

5 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1’27″724 +1.290 51

6 Nico Hulkenberg Force India 1’27″727 +1.293 52

7 Felipe Massa Williams 1’27″756 +1.322 55

8 Jenson Button McLaren 1’28″333 +1.899 73

9 Kamui Kobayashi Caterham 1’30″101 +3.667 72

10 Sebastien Buemi Red Bull 1’31″440 +5.006 54

11 Giedo Van der Garde Sauber 1’31″783 +5.349 86