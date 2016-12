Ferrari, Alonso: "Serve superare già al via" 

17:08 - Fernando Alonso ha raccolto il massimo di quello che in questo momento la Ferrari gli concede: la terza fila a Monaco. "Per il momento questa è la fotografia del weekend. Siamo sempre stati dietro le Mercedes, e dovevamo stare attenti anche ad altre macchine, come la Red Bull. Volevamo tenere la quinta e sesta posizione perché altrimenti in gara sarebbe stato troppo complicato", ha detto lo spagnolo.

"Se piovesse? Diventerebbe una gara a chi riesce ad arrivare in fondo. Noi dobbiamo cercare di passare una Red Bull in partenza e un'altra indovinando la strategia di gara", ha aggiunto. Ha il viso scuro, invece, Kimi Raikkonen: "Soddisfatto? No, ho faticato tutto il fine settimana. Le sensazioni non cambiano, resta difficile trovare continuità nelle gomme e nell'aderenza. La Red Bull è ancora lontana? Basta guardare i tempi".