Ferrari, Alonso: "Montezemolo? Felice che resti"

16:04 - Fernando Alonso scatterà dalla settima piazza nel Gran Premio d’Italia ma a tener banco sul circuito di Monza è l'annuncio di Montezemolo di voler continuare la sua avventura da presidente della Ferrari per almeno altri 3 anni: "E' molto importante che rimanga – rivela lo spagnolo -. Ho parlato ieri sera con lui al telefono e mi aveva riferito che tutti i rumors non erano veri. Questa è la miglior notizia di giornata".

Alonso è chiamato ad una gara tutta in salita: "Davanti a me ci sono due Mercedes, due Williams e due McLaren, tutte scuderie con motore Mercedes. Abbiamo fatto il massimo". E sulla gara di domani: "Non possiamo illudere i tifosi ma la gara è lunga. Alla prima variante bisogna stare davanti cercando di approfittare di qualsiasi opportunità". Grande delusione invece per Kimi Raikkonen, fuori dalla Q3, dopo aver ottenuto il 12esimo tempo (11esimo in griglia per la retrocessione di Kvyat): "Per qualche motivo è stato difficile trovare buona aderenza - spiega il finlandese al termine delle qualifiche -. Ho fatto qualche piccolo errore e avevo difficoltà di frenata davanti. Posso promettere che cercheremo di fare del nostro massimo ma questo weekend sembra piuttosto difficile per noi. Ieri è andata bene, oggi meno. Ma domani sarà una storia diversa".