Ferrari, Alonso: "Domenicali ha avuto coraggio"

17:22 - A Shanghai l'argomento che tiene banco è sicuramente quello dell'addio di Domenicali alla Ferrari. In conferenza stampa ecco le prime parole di Fernando Alonso a riguardo: "Dobbiamo rispettare la sua decisione: non se la sentiva più di continuare. Ha coraggio e lo ha fatto per la Ferrari". Poi lo spagnolo della Rossa ha accolto così Mattiacci: "Non ha esperienza in pista? Dobbiamo dargli tempo e dargli una squadra che lavori nella stessa direzione".

Ora c'è il GP della Cina e Alonso vuole una prima svolta in pista: "Siamo qui per migliorare la situazione e diventare più competitivi rispetto alle prime tre gare. Dobbiamo reagire. Non è la situazione che volevamo ma abbiamo margini di miglioramento. Questo è un circuito molto lungo e anche il campionato lo è. Sappiamo che in questa fase della stagione non saremo a livello della Mercedes e di altre scuderie ma dobbiamo cercare di fare più punti possibili per restare a galla in vista della seconda parte".

Alonso non conosce ancora Mattiacci, ma questo non lo preoccupa: "Ci sarà il tempo di conoscersi, come piloti io e Kimi cercheremo di aiutarlo dove sarà necessario".

L'asturiano non ha nascosto il legame che aveva con Domenicali: "Mi sento un suo amico, andiamo insieme a sciare, abbiamo una relazione molto stretta. Abbiamo parlato tutta la settimana e credo che continueremo a farlo visto che abbiamo lavorato fianco a fianco per molti anni. Come team principal credo abbia fatto buone scelte anche se sono state sprecate alcune situazioni, altrimenti avrebbe tre titoli in bacheca. I risultati sono importanti, la pressione alla Ferrari è notevole e così ha preso questa decisione. Sono contento comunque dell'esperienza insieme".