Ferrari, Alonso: "A Monza punto al podio"

Il GP di Monza è da sempre quello più atteso da tutti i tifosi italiani di Formula 1 ed in particolare della Ferrari che, negli ultimi quattro anni è sempre andata sul podio con Fernando Alonso. Nella consueta conferenza stampa della vigilia lo spagnolo promette scintille: "Questa è una delle gare più importanti per noi durante tutto l'anno. Spero di poter salire nuovamente sul podio come negli ultimi 4 anni anche se sarà difficile".

Alonso torna poi sulla battaglia con Magnussen a Spa, costata 2 secondi di penalità al pilota della McLaren: "Sono stato più di 30 giri dietro a lui. Ho cercato di cogliere l'unica opportunità: sono andato sull'erba e la direzione di gara ha deciso di penalizzarlo per aver superato la linea bianca". Non poteva ovviamente mancare una domanda sulla battaglia tutta interna alla Mercedes tra Rosberg e Hamilton: "Non posso fare da ambasciatore di pace tra i due. Nel 2007 l’avventura in McLaren non andò molto bene ma con Lewis non ci sono stati problemi. Non ero contento di come venivano gestite le cose nel team. Infatti ora abbiamo ancora un buon rapporto. Hamilton e Rosberg si stanno battagliando per vincere il titolo: questo è il loro bel problema". Lo spagnolo della Ferrari viene poi stuzzicato sul suo avvio di carriera: "All'esordio in Minardi è stata dura ma è stato peggiore il primo anno in Renault quando ero il test driver perché almeno alla Minardi correvo anche se ero in fondo alla griglia. Quando osservi le gare dai box o in tv è più dura". Sulle voci di un possibile addio alla Ferrari di Montezemolo: "Non so, ho sentito solo rumors, non ho sentito nulla da lui. Se un giorno accadrà che deve andarsene, parleremo. In questi cinque anni ho avuto sempre lui come presidente, come mano destra, se accade un giorno sarà tutta una novità".