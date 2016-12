Fernando Alonso: "Stiamo migliorando. E' sicuro al 100%"

10:18 - Fernando Alonso è ottimista, dopo il 5° posto in Cina: "Stiamo migliorando, sull'asciuttoe sul bagnato. Questo è sicuro al 100%. Per la gara mi aspetto di essere più vicino ai migliori. In prova siamo andati bene e anche in qualifica ho avuto un buon feeling. L'obiettivo adesso è non prendere un minuto dalle Mercedes come nelle ultime gare. Abbiamo delle novità e ne arriveranno altre per la Spagna. Ci stiamo muovendo bene e sono soddisfatto".

Più ermetico e meno entusiasta per l'undicesimo tempo, Kimi Raikkonen, che spiega: "Non è stata una gran giornata. Ho avuto qualche piccolo problema al cambio, c'era traffico e non sono riuscito a entrare nella Q3, Speriamo bene per la gara". Il finlandese ha mancato l'accesso all'ultima sessione di qualifiche per soli 13 millesimi, facendo poi capire di essere ancora alla ricerca del miglior feeling con la rossa e di assetti più efficaci.