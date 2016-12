Fernando Alonso: "Siamo nel gruppo dei primi, ma non ancora al top"

22:04 - Dopo il GP della Malesia, Fernando Alonso ha gli occhi tirati di chi ha dovuto faticare non poco. Ma si dice soddisfatto: "La macchina è sempre più competitiva in tutti i settori. Ci sono piccoli miglioramenti che hanno funzionato come da attese, ma dobbiamo fare un passo più grande. Siamo ancora un po' indietro rispetto agli altri. Non siamo ancora al top, ma siamo nel gruppo dei primi. Questa è la cosa positiva dopo le prime due gare".

Lo spagnolo del Cavallino conclude con ottimismo: "Nei primi giri tutto ha funzionato correttamente. Abbiamo fatto un pit-stop super e nella partenza non abbiamo perso posizioni. L'affidabilità inoltre è positiva. Dobbiamo migliorare per il Bahrain, ma siamo dietro ad Hamilton solo di un punto ed è buono".



Ha la faccia vagamente smarrita Kimi Raikkonen, che commenta così la sua gara: "Non so che cosa sia successo, non ho sentito nulla. So solo che all'improvviso la gomma si è sgonfiata, e in pratica tutto è finito in quel momento, perché dopo è stato difficile gestire le cose... Peccato perché la corsa era cominciata piuttosto bene, ma dopo il problema della gomma non c'è stato più niente da fare. Ora pensiamo alla prossima gara".



E' invece deluso Stefano Domenicali, team principal della Ferrari: "Questo GP ci ha dato l'idea del passo di gara delle Mercedes, che hanno gestito la corsa dall'inizio alla fine. Noi dobbiamo cercare di mettere a posto meglio la macchina. Non possiamo essere soddisfatti. Siamo terzi nel mondiale piloti e in quello costruttori, e questo è una spinta per mantenere alta la concentrazione e fare meglio. Bisogna risolvere i problemi e mettere in fila tutte le cose che sappiamo dover risolvere. Non è più il momento delle parole, dobbiamo passare ai fatti. La gara di Kimi? E' stata rovinata da subito dopo il contatto con Magnussen. Poi si fa fatica a gestire la corsa".