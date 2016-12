Fernando Alonso: "Obiettivo finire la gara. Vedremo in quale posizione"

09:51 - Fernando Alonso deve fare i conti con un 5° posto sulla griglia di Melbourne, che di fatto lo qualifica nel 2014 nella stessa posizione del 2013: "E' stata un turno difficile e il risultato direi che rispecchia bene la nostra condizione. In gara sull'asciutto possiamo fare molto meglio, ma l'obiettivo principale sarà quello di chiudere la gara. E' stato un inverno complicato e adesso dobbiamo cercare il miglior risultato possibile".

Lo spagnolo del Cavallino ha dimostrato di avere le idee chiare per la corsa: "L'assetto della macchina non cambia molto tra bagnato e asciutto, quindi in qualifica è andato tutto abbastanza bene, anche se è stato difficile. Abbiamo fatto delle buone scelte ci hanno permesso di superare bene la Q1, dove siamo stati anche fortunati. Poi in Q2, nonostante la pioggia, siamo entrati in pista nel momento giusto. Infine nel Q3 avevamo il dubbio sulle gomme... Quindi la quinta posizione va abbastanza bene, anche se è chiaro che la Mercedes va molto forte".



Alonso quindi punta a chiudere la gara e valutare in un secondo momento il risultato ottenuto: "Tutti perderemo qualcosa nei tempi in gara. Circa mezzo secondo per tutte le macchine. E' una situazione nuova e dobbiamo pensare a finire la gara come primo obiettivo. Poi salire sul podio o meno dipenderà dall'andamento della corsa. Noi faremo di tutto per ottenere il miglior risultato".



Battuto e abbattuto invece Kimi Raikkonen. Il finlandese ha fallito la prima qualifica del suo ritorno nel box di Maranello, ma non si dispera: "E' un weekend complicato, dove non è facile trovare l'assetto giusto. Anche oggi avevo una buona velocità, ma c'era tanto traffico e ho faticato a trovare i momento giusto per fare il tempo. Poi sono andato a sbattere: credo di essere scivolato sull'asfalto bagnato. Ho molte speranze per la gara e credo che sarà diverso dalla qualifica".