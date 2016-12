F1, Vettel: "Ripartiamo da zero con il vecchio telaio"

20:16 - La Red Bull torna indietro. Dopo l'avvio di stagione col freno a mano tirato e alcuni test negativi, Sebastian Vettel annuncia infatti un inatteso ritorno al passato: "In Cina abbiamo capito che eravamo abbastanza indietro e bisognava cambiare telaio. Per questo abbiamo deciso di correre con quello vecchio". "Stiamo ripartendo da zero - ha aggiunto il campione tedesco -. Il telaio nuovo non ci ha dato le risposte che volevamo".

"Non sono contento come vorrei - ha spiegato la prima guida Red Bull -. Il processo di cambiamento è in corso bisogna essere pazienti". "Tutti abbiamo il nostro stile come ci piace guidare la macchina e metterla a punto, non mi dispiace se il posteriore si muove ma se lo fa troppo ti infastidisce e questo ti rallenta", ha aggiunto Vettel. "Ci sono parecchi motivi dietro questo problema - ha concluso -. Quest'anno è tutto più complesso, sono tanti i fattori oltre all'assetto della macchina. Abbiamo fatto molti miglioramenti ma tanto ancora c'è da fare".