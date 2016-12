F1, Vettel: "Finire la gara di Melbourne sarà già un successo"

17:57 - La grande delusione del lungo inverno della Formula 1 è sicuramente la Red Bull. La monoposto campione del mondo ha girato poco, accusando una serie infinita di problemi tecnici, che lasciano ben poche speranze a Sebastian Vettel, almeno per quanto riguarda il GP inaugurale a Melbourne, il primo con il nuovo regolamento tecnico. "Terminare la gara sarà già un successo", ha detto l'iridato al canale tedesco Servus Tv.

Ovunque si sia girato, la Red Bull ha fatto fatica a completare il lavoro di test e soprattutto ha accusato pesanti ritardi rispetto alla concorrenza. Il problema? L'affidabilità, non tando del motore Renault, quanto della componentistica ad esso legata. E così Vettel non si fa illusioni per l'Australia: "Se la metà dei piloti non taglieranno il traguardo, allora potremmo raccogliere qualche punto". Insomma, potrebbe essere la fine di un dominio che dura da quattro anni.