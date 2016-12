F1, Vettel duro: "Questa Red Bull è un cetriolo"

19:35 - "Questa Red Bull è un cetriolo". Dichiarazione pesante. Ancor di più se a pronunciarla è il quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel. Il suo Mondiale è partito male, le Mercedes fanno paura. In più a Montreal lui è rimasto a guardare il compagno di team Ricciardo sfilare la vittoria a Rosberg, nel primo GP vinto dalla Red Bull. Troppo per chi è abituato a vincere. Da qui lo sfogo: "Così non si va da nessuna parte". L'ira del campione.

La rabbia non si placa e prosegue ancora con altre parole forti: "Mi sarei augurato qualche mossa strategicamente intelligente da parte della scuderia, ma non è stato il caso. Abbiamo regalato la vittoria perché non ci è venuto niente in mente". E per concludere: "Non sono qui per arrivare secondo". Quegli 80 punti che separano il campione tedesco da Nico Rosberg sono una cosa a cui negli ultimi anni non era certamente abituato.

Il problema sembra essere legato ai rettilinei. Proprio Vettel ha specificato questo quando ha definito "cetriolo" la sua vettura. Nelle curve la Red Bull dimostra ancora di avere un'ottima trazione. Nei rettilinei qualcosa non va, ma non solo rispetto alla Mercedes. Per questo Vettel, che ancora non ha vinto un GP finora, fa suonare l'allarme e lo fa con prepotenza.