F1, Ungheria: Lewis Hamilton vola nel primo turno di libere

12:23 - Lewis Hamilton (Mercedes) firma il primo turno di prove libere del GP di Ungheria, girando in 1:25.814 e precedendo il compagno di box, Rosberg (+0.183). Seguono le Ferrari, con Raikkonen che beffa Alonso (4°, +1.058), poi la Red Bull di Vettel che tiene il passo. E' invece Magnussen (McLaren) che si accoda in sesta piazza precedendo Vergne (Toro Rosso) e Ricciardo (Red Bull). Chiudono la top ten Button (McLaren) e Massa (Williams).

E' una sfida in casa. Un testa a testa che vede subito Hamilton contro Rosberg, con l'inglese subito capace di imporsi nei confronti del tedesco. Un bel duello, con i due piloti attenti a scrutare il monitor dei tempi per valutare, ragionare e capire, come battere il compagno di box. Anche se Nico ha tutta l'intenzione di gestire il weekend, attendista ma non troppo, pronto per andare in vacanza con un bel bottino di punti, ma concentrato nel cercare e capire gli spazi di manovra, gli eventuali spiragli, che Lewis però difficilmente aprirà. ‌In attesa del secondo turno, dove le protagoniste saranno le gomme soft capaci di ridurre ancora i distacchi e far ancora più selezione nella lista dei tempi. Ma intanto la Ferrari sembra aver trovato un buon bilanciamento di base della monoposto, con Raikkonen subito piazzato in scia alle Mercedes, a +0.6 da Rosberg. Soddisfatto il finlandese, meno contento lo spagnolo che abita l'altra metà del box rosso. Alonso, che si è fermato con gli ingegneri, per un punto tecnico approfondito dopo il primo turno, determinato a trovare quel qualcosa in più che al momento manca alla vettura del Cavallino. Guardando negli specchietti, Fernando ha visto infatti anche quel Vettel combattivo, che intanto però soffre ancora (+1.406) e deve metterci tanto del suo per tenere la coda dei primi. Visto poi che Ricciardo è ancora più giù, ottavo a +1.968 dalla vetta, con una monoposto che su questa pista sembra faticare a volare, a fare paura come un tempo.