F1, test Jerez: colpo di coda Massa, Alonso secondo

22:13 - Si chiudono con il colpo di coda di Felipe Massa i primi test stagionali di F1 a Jerez. Il brasiliano della Williams è stato il più veloce col tempo di 1'28"521 nell'ultima sessione pomeridiana: alle sue spalle, staccato di 916 centesimi, Fernando Alonso. Buono il lavoro svolto in questi giorni dalla Ferrari, che torna dalla Spagna con discrete indicazioni. Ora il circus si sposta in Bahrain, dove i tempi inizieranno ad essere più indicativi.

Sessione pomeridiana contraddistinta dalle tante bandiere rosse: i commissari hanno dovuto esporle in tre occasioni per le uscite di pista di Adrian Sutil (Sauber), Kevin Magnussen (McLaren) e Daniil Kvyat (Toro Rosso). La McLaren si è confermata la vettura che ha fornito le migliori impressioni: altri 110 giri per Magnussen, nonostante un dritto all'ultima chicane del tracciato.



Anche Alonso ha lavorato sull’affidabilità della vettura, completandone in totale 115. Simulazione di gara per Lewis Hamilton, che però è riuscito a girare per 39 volte. Male, per ora, le Red Bull: né Sebastian Vettel né Daniel Ricciardo sono riusciti a girare con continuità per problemi al motore e hanno dovuto anche rinunciare all'ultima sessione pomeridiana.Questo è il riepilogo dei tempi:

1. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:28.229 (86 tours)

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:29.145 (115 tours)

3. Daniel Juncadella (ESP/Force India-Mercedes) 1:29.457 (81 tours)

4. Kevin Magnussen (DEN/McLaren-Mercedes) 1:30.806 (110 tours)

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-AMG) 1:30.822 (41 tours)

6. Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) 1:32.222 (25 tours)

7. Adrian Sutil (GER/Sauber-Ferrari) 1:36.571 (69 tours)

8. Nico Rosberg (GER/Mercedes-AMG) 1:36.951 (91 tours)

9. Kamui Kobayashi (JPN/Caterham-Renault) 1:43.193 (54 tours)

10. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Renault) 1:44.016 (9 tours)

11. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:45.374 (7 tours)