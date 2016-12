F1, test in Bahrain: Massa precede Rosberg e Raikkonen

19:54 - La terza giornata dei test di F1 in Bahrain si è chiusa come si era aperta, con Felipe Massa davanti a tutti con la sua Williams. Il pilota brasiliano ha percorso 99 giri, il migliore dei quali in 1'33"258. L'unico che è riuscito a rimanergli in scia è stato Nico Rosberg con la Mercedes, che ha chiuso a un paio di decimi. Lontanissimi tutti gli altri, a partire da Kimi Raikkonen, terzo con la Ferrari, ma staccato di 2"1. Zero giri per Vettel (Red Bull).



I TEMPI DELLA TERZA GIORNATA

Per Raikkonen si è trattato dell’ultima apparizione ai test: tornerà alla guida della F14 T nel GP d’Australia tra dodici giorni. Al mattino, dopo una serie di giri la squadra ha dovuto risolvere un problema relativo ad un connettore che ha obbligato i meccanici a smontare varie parti della vettura per rimetterla in piena efficienza. Nel pomeriggio, Kimi ha alternato dei giri sulla breve distanza con una simulazione di gara, incluse alcune prove di pit-stop. "Speravo di fare più giri, ma non è stata una giornata facile - ha detto il finlandese - . Abbiamo sacrificato del tempo per un intervento necessario sulla vettura, ma siamo riusciti a recuperare un po’ del terreno perso nel pomeriggio. Nella distanza di gara abbiamo continuato a prendere le misure con le strategie di consumo e il degrado degli pneumatici anche se c’era un vento che disturbava molto la guida. Vorrei poter dire di aver fatto meglio ma abbiamo ancora un altro giorno con Fernando per continuare la nostra preparazione per Melbourne". Le prove si concluderanno domenica con Fernando Alonso sulla Ferrari. Non si vede la luce in fondo al tunnel della Red Bull, tanto che il team principal Chris Horner ha ammesso: "Siamo in ritardo di una decina di giorni di test". Riusciranno a recuperare in tempo per l'Australia?



1. Felipe Massa Williams-Mercedes 1'33.258 99 giri 2. Nico Rosberg Mercedes 1'33.484 +0.226 103 3. Kimi Raikkonen Ferrari 1'35.426 +2.168 87 4. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1'35.894 +2.636 88 5. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1'36.113 +2.855 81 6. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'36.205 +2.947 115 7. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1'37.087 +3.829 78 8. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1'38.083 +4.825 117 9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1'42.166 +8.908 33 10. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1 11. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 0