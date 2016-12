F1, test Bahrain: vola Magnussen, ma Alonso c'è

17:47 - E' la McLaren di Kevin Magnussen la vettura più veloce della seconda giornata di prove di F1 in Bahrain. Nella sessione pomeridiana il pilota danese, che domani lascerà il volante della sua monoposto alla prima guida Jenson Button, ferma il cronometro sull'1'34"910. Alle sue spalle la Force India di Nico Hulkenberg (+1"535) e la Ferrari di Fernando Alonso (+1"606): buone indicazioni per lo spagnolo della Rossa, andato forte anche nella mattina.

Qualche problema invece per la Mercedes di Nico Rosberg, che chiude comunque con il quarto tempo di giornata, 1'36"965. Regolarmente in pista la Red Bull di Sebastian Vettel che, dopo aver risolto i guai di surriscaldamento, finisce settimo in 1'40"340.