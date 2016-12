F1, test Bahrain: comanda Perez, Alonso secondo

16:22 - La mattinata di test di Formula 1 nella seconda giornata in Bahrain si chiude come la prima, con Sergio Perez davanti a tutti. Il messicano della Force India stampa il miglior tempo con 1'35"570 davanti a un ottimo Fernando Alonso, staccato di appena 64 millesimi. Il ferrarista completa 45 giri prima della pausa e strappa il suo best time con gomme medie. Solo nono crono per la Red Bull di Ricciardo a oltre 5 secondi da Perez.

Prosegue il periodo negativo del team campione del Mondo in carica: la Red Bull fatica a trovare l'assetto migliore e Ricciardo è costretto a effettuare solo 13 tornate utili sulla pista del Bahrain. Il terzo tempo è firmato da Button, staccato di 1 secondo e 3 decimi da Perez. L'inglese è anche protagonista di un'uscita durante le prove e della conseguente bandiera rossa. Problemi senza conseguenze anche per Hamilton, che ha parcheggiato la sua Mercedes a bordo pista. Il britannico, quinto in mattinata, riesce a tornare sulla monoposto e ad effettuare il maggior numero di giri: 61.