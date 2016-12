F1, test Bahrain: Bottas in testa, Alonso è secondo

17:36 - E' di Valtteri Bottas il miglior tempo nella sessione che ha aperto la seconda giornata di test di F1 in Bahrain. Il pilota finlandese della Williams ha fermato il cronometro sull'1'37"635, scavalcando nel finale di appena 65 millesimi la Ferrari di Fernando Alonso. In difficoltà la Mercedes, oggi guidata da Nico Rosberg, costretta per a fermarsi per due volte. Migliora la Red Bull, che ha potuto girare con continuità.

Sebastian Vettel ha fatto segnare tempi molto superiori a quelli del duo di testa ma nelle 26 tornate compiute ha potuto raccogliere informazioni utili agli ingegneri del team campione del mondo: i problemi di surriscaldamento che avevano frenato la Red Bull sembrano in via di risoluzione.



In mattinata è arrivata inoltre l'ufficialità del rinnovo dell'accordo tra Lotus e Renault, che continuerà a fornire i motori alla scuderia britannica anche dopo il 2014.