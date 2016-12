F1, test Bahrain: Alonso secondo dietro a Perez

16:51 - Nel secondo giorno di test sul circuito di Formula 1 in Bahrain è ancora una volta Sergio Perez a chiudere col miglior tempo (1'35"570). Il messicano della Force India, forte del crono fatto segnare in mattinata, si piazza davanti alla Ferrari di Alonso, staccato di soli 64 millesimi. Terzo Daniel Ricciardo (+0'173) che, dopo un inizio difficile, è riuscito a girare con maggior continuità a bordo della sua Red Bull.

Nel finale di test Felipe Massa riesce a piazzare la sua Williams al quarto posto a quasi un secondo da Perez. Buone notizie per la Ferrari con Alonso che, come Perez, riesce a concludere la simulazione di una gara testando sia gomme medie che morbide. Giornata dai due volti per la Red Bull di Ricciardo che accusa in mattinata problemi di affidabilità mentre nel pomeriggio chiude in terza posizione. Hamilton, dopo 89 giri, è stato costretto a parcheggiare la sua Mercedes a bordo pista per un problema al cambio. Problemi anche per la Mercedes di Button, fermata ai box per buona parte delle prove.