F1, Rosberg strappa la pole a Hamilton in Canada 

21:16 - Nico Rosberg strappa la pole position a Hamilton nel GP del Canada di F1 e per la terza volta in stagione si prende il miglior posto in griglia. A Montreal il tedesco della Mercedes è stato il più veloce con il tempo di 1'14"874, staccando il compagno di team di 79 millesimi. Vettel porta la Red Bull in tera posizione, anche se a oltre mezzo secondo, appena davanti alle Williams di Bottas e Massa. Male le Ferrari: Alonso 7°, Raikkonen 10°.

Se non fosse per il duello fratricida, insomma, sarebbe un campionato davvero noioso, con le Mercedes davvero un gradino più in alto di tutti, in grado di controllare la situazione senza dannarsi troppo. E' stato così anche a Montreal, dove però chi ha dominato il venerdì e il sabato mattina si è fatto beffare nel momento più importante. E' la conferma che Rosberg, alla prima pole in Canada, non ha nessuna intenzione di difendersi, ma anzi vuole attaccare e mettere in difficoltà il suo più blasonato teammate. Un Lewis Hamilton, che dal canto suo ci è rimasto male, ed è la seconda volta di fila dopo la delusione di Monaco. Certo, il distacco è minimo, ma quei pochi metri di vantaggio potrebbero rivelarsi decisivi visto il livello identico delle loro monoposto. Detto che saranno Nico e Lewis a giocarsi la vittoria, alle loro spalle sarà battaglia per l'ultimo gradino del podio. E, purtroppo, la Ferrari sembra non essere messa benissimo. Perché oltre alla Red Bull, che ha piazzato anche Daniel Ricciardo al sesto posto e non solo uno strepitoso Vettel in seconda fila, si è inserita pure la Williams, grande protagonista su una pista che la fa rendere al massimo. Alonso e Raikkonen, divisi da Vergne (Toro Rosso) e Button (McLaren), avranno invece bisogno di una grande partenza e di una strategia perfetta per uscire dalle zone anonime. Ma non sarà facile. Un po' sottotono alcune degli outsider della stagione come i giovani Magnussen e Kvyat, rispettivamente 12° e 15°, mentre questa volta la Force India è rimasta esclusa dalla top ten" con Hulkenberg 11° e Perez 13°. Subito eliminato nel Q1 Pastor Maldonado, che ha poi parcheggiato la sua Lotus lungo la pista per un problema al cambio. Ha fatto poca strada in più il suo compagno di squadra Grosjean, solo 14°. Non ha preso parte alle qualifiche Esteban Gutierrez, che è andato a sbattere nelle libere 3, rovinando il telaio della sua Sauber e costringendo i meccanici a un lavoro extra.