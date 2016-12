F1, Rosberg: "Monaco è la mia casa"

11:45 - La Mercedes sta dominando questo Mondiale 2014 di Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto le ultime quattro gare ma il compagno Nico Rosberg, che ha vinto al debutto in Australia, ha grandi motivazioni in vista del Gran Premio di Monaco. "Monaco è la mia casa. Questa è la mia casa, sono cresciuto qui. Quindi vincere qua per me era stato grandioso. Il Principato è prestigioso", ha detto il pilota tedesco che a Montecarlo ha vinto lo scorso anno al volante della Mercedes.

Va quindi considerato come un grande favorito per questo weekend Rosberg che, dopo quattro secondi posti, ha voglia di tornare sul gradino più alto del podio, consapevole però che dovrà superare il compagno Hamilton: "Non sono troppo concentrato sulla bagarre con Hamilton: penso piuttosto alla prossima gara. Mi aspetto che la macchina sia molto veloce anche qua a Monaco. Vedremo se saremo ancora i più rapidi in gara: non vedo l’ora di fare un altro fantastico weekend".