16 marzo 2014 F1: Rosberg domina il GP d'Australia Sul podio le due McLaren di Magnussen e Button dopo la squalifica di Ricciardo. Ferrari: Alonso 4° e Raikkonen 7°. Subito out Hamilton e Vettel di MATTEO CAPPELLA

11:00 - Nico Rosberg e la Mercedes trionfano a Melbourne, gara d'apertura del Mondiale 2014 di F1. Sul podio anche le due McLaren di Kevin Magnussen e Jenson Button, con quest'ultimo che beneficia della squalifica di Ricciardo, secondo al traguardo con la Red Bull, per consumo eccessivo di carburante. Gara in difesa quella delle Ferrari, con Fernando Alonso 4° e Kimi Raikkonen 7°. Subito fuori Hamilton (Mercedes) e Vettel (Red Bull).